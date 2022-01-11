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Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçının ardından

Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçının ardından
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında konuk ettiği Yunanistan ekibi Olympiakos'u 94-80 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic, takım ruhuyla galip geldiklerini söyledi.

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında konuk ettiği Yunanistan ekibi Olympiakos'u 94-80 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic, takım ruhuyla galip geldiklerini söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sırp başantrenör, iyi bir performans sergilediklerini belirterek, "Takımımla gurur duyuyorum. Çok zor bir süreçten geçtik. Bu duruma gelinceye kadar ciddi problemler yaşadık. Bu müsabakayı takım ruhuyla kazandık. Türk oyuncuların katkısı inanılmazdı." ifadelerini kullandı.

Djordjevic, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Avrupa Ligi'nde son dönemde birçok maçın ertelenmesiyle ilgili, "Her gün olacakları bekliyoruz ama çalışmaya da devam ediyoruz. Bizim de kayıplarımız oldu. Ancak odağımızı hiç kaybetmedik. Kovid-19'a yakalanan olursa süreci uyguluyoruz. Artık normal bir lig olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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