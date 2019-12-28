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Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Thomas sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi ABD'li pivot Malcolm Thomas, sağlık kontrolünden geçti.

28.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:30
Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Thomas sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe Beko Erkek Takımı'nın yeni transferi ABD'li pivot , sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ulus Liv Hospital'da gerçekleştirilen kontrollerde Thomas'a kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye, göz muayenesi yapıldı.

ABD'li basketbolcunun kan değerlerine de bakılırken; eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontroller de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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