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Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Malcolm Thomas, ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın yeni transferi ABD'li uzun Malcolm Thomas, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

28.12.2019 19:12 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:12
Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Malcolm Thomas, ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe Beko Takımı'nın yeni transferi ABD'li uzun , sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker ve Etkinlik Spor Salonu'nda yapılan antrenmana Thomas'ın da katıldığı belirtildi.

ABD'li oyuncunun antrenman öncesi takım arkadaşları ve teknik heyetle tanıştığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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