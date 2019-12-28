Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Malcolm Thomas, ilk antrenmanına çıktı

28.12.2019 19:12 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:12

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın yeni transferi ABD'li uzun Malcolm Thomas, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Spor ve Etkinlik Spor Salonu'nda yapılan antrenmana Thomas'ın da katıldığı belirtildi.

ABD'li oyuncunun antrenman öncesi takım arkadaşları ve teknik heyetle tanıştığı kaydedildi.

Kaynak: AA