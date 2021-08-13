Fenerbahçe Beko'nun yeni sezon hazırlık programı belli oldu

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sezon hazırlık programı belli oldu.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sezon hazırlık programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko, 23 Ağustos'ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

Sarı-lacivertli takım, 26 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapacak.

Yeni sezon öncesi başantrenörlüğe Aleksandar Djordjevic'i getiren ve kadrosunda önemli değişikliğe giden Fenerbahçe Beko, 6 hazırlık maçı oynayacak. 4 Eylül'de sahasında Semt77 Yalovaspor ile karşılaşacak sarı-lacivertliler, 11-12 Eylül'de ise Istanball Kupası'nda 2 müsabakaya çıkacak. Fenerbahçe, 16-18 Eylül'de Bursa'da düzenlenecek Cevat Soydaş Turnuvası'nda da 3 karşılaşma yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan