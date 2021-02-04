Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zenit
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Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zenit

04.02.2021 09:37 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:40
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zenit

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yarın Rusya temsilcisi Zenit'i konuk edecek.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yarın Rusya temsilcisi Zenit'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka beIN Sports Haber'den naklen yayımlanacak.

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı son 8 müsabakayı kazanan Fenerbahçe Beko, Zenit'i de mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkarmak istiyor. Organizasyonda bu sezon yaptığı maçlarda 13 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya averajla 8. sırada girdi.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yaptığı maçların 13'ünü kazanan ve 8'ini kaybeden Zenit ise 6. basamakta yer alıyor. Rusya ekibinin 2 karşılaşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rusya'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 73-65 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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