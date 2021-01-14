Fenerbahçe Beko'nun konuğu Panathinaikos
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Fenerbahçe Beko'nun konuğu Panathinaikos

14.01.2021 09:35 | Son Güncelleme: 14.01.2021 09:38
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Panathinaikos

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçı kazanan Fenerbahçe, 19 maçta 9 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertli ekip haftaya 11. sırada girdi. Panathinaikos ise 6 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Panathinaikos 82-68 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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