Fenerbahçe Beko'nun konuğu Baskonia
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Fenerbahçe Beko'nun konuğu Baskonia

11.01.2021 10:13 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:16
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Baskonia

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında yarın İspanya temsilcisi TD Systems Baskonia'yı konuk edecek.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında yarın İspanya temsilcisi TD Systems Baskonia'yı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 18 maçta 8 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 13. sırada bulunuyor. Baskonia ise 9'ar galibiyet ve mağlubiyet sonucunda 10. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Baskonia 86-68 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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