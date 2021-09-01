Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, Ümit Milli Futbol Takımı ile bir araya geldi
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Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, Ümit Milli Futbol Takımı ile bir araya geldi

Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, Ümit Milli Futbol Takımı ile bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli kaptanı Melih Mahmutoğlu, Düzce'de kamp yapan Ümit Milli Futbol Takımı oyuncularıyla buluştu.

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli kaptanı Melih Mahmutoğlu, Düzce'de kamp yapan Ümit Milli Futbol Takımı oyuncularıyla buluştu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçlarının hazırlıklarına Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden ay-yıldızlı ekip için Melih Mahmutoğlu ile söyleşi düzenlendi.

Sporculuk kariyeri boyunca yaşadıklarını, tecrübelerini ve sporcular için gelecek konusundaki tavsiyelerini aktaran Melih, söyleşinin son bölümünde genç futbolcuların sorularını cevapladı.

Öte yandan, Düzce Valisi Cevdet Atay da ay-yıldızlı ekibi ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, Ümit Milli Futbol Takımı ile bir araya geldi - Haberler Spor
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