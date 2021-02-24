Fenerbahçe Beko'nun genç basketbolcusu İsmail Karabilen ameliyat edildi
24.02.2021 22:47 | Son Güncelleme: 24.02.2021 22:51
Fenerbahçe Beko'nun genç basketbolcusu İsmail Karabilen ameliyat edildi.
Fenerbahçe Beko'nun genç basketbolcusu İsmail Karabilen ameliyat edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kiralık olarak oynadığı ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyespor'un idmanında geçirdiği sakatlık nedeniyle sağ ayak bileğinde kırık tespit edilen İsmail Karabilen'in ameliyat edildiği belirtildi.
Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatın başarılı geçtiği ve genç oyuncunun durumunun iyi olduğu aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar