Fenerbahçe Beko'nun genç basketbolcusu İsmail Karabilen'in ayak bileği kırıldı
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Fenerbahçe Beko'nun genç basketbolcusu İsmail Karabilen'in ayak bileği kırıldı

24.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:23
Fenerbahçe Beko'nun genç basketbolcusu İsmail Karabilen'in ayak bileği kırıldı

Fenerbahçe Kulübü, bu sezon için ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a kiralanan 20 yaşındaki İsmail Karabilen'in takımının idmanında sakatlandığını ve oyuncunun sağ ayak bileğinde kırık tespit edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, bu sezon için ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a kiralanan 20 yaşındaki İsmail Karabilen'in takımının idmanında sakatlandığını ve oyuncunun sağ ayak bileğinde kırık tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuz, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesinde bir operasyon geçirecektir. Sporcumuz İsmail Karabilen'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak parkelere dönebilmesini temenni ediyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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