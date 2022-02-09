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Fenerbahçe Beko'nun Bayern Münih maçı ertelendi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe Beko'nun Bayern Münih maçı ertelendi

Fenerbahçe Beko'nun 11 Şubat Cuma günü Euroleague'de oynayacağı Bayern Münih maçı, Alman ekibinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Fenerbahçe Beko'nun 11 Şubat Cuma günü Euroleague'de oynayacağı Bayern Münih maçı, Alman ekibinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Konuyla ilgili sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "11 Şubat Cuma günü oynanması gereken Bayern Münih maçımız, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda ileri bir tarihe ertelenmiştir. Mücadelenin satın alınan biletlerine ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde Kulübümüz tarafından yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Bayern Münih, Koronavirüs, Fenerbahçe, Cuma, Spor, Haberler

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