Fenerbahçe Beko, NBA oyuncusu Kyle O'Quinn'i kadrosuna kattı
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Fenerbahçe Beko, NBA oyuncusu Kyle O'Quinn'i kadrosuna kattı

20.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:58
Fenerbahçe Beko, NBA oyuncusu Kyle O'Quinn'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Amerikalı oyuncu Kyle O'Quinn'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Amerikalı oyuncu Kyle O'Quinn'i kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, uzun yıllar NBA'de forma giyen başarılı pivot Kyle O'Quinn ile 2020-21 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varmıştır." denildi.

2012-2015 yıllarında Orlando Magic'te, 2015-2018 yılları arasında da New York Knicks'te forma giyen 1990 doğumlu oyuncu, 2018-2019 sezonunda Indiana Pacers'a transfer oldu.

Tecrübeli oyuncu, NBA'daki son sezonunu ise Philadelphia 76ers ekibinde geçirdi ve NBA'da toplam 472 maçta forma giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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