Fenerbahçe Beko, Marko Guduric'i yeniden kadrosuna kattı
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Fenerbahçe Beko, Marko Guduric'i yeniden kadrosuna kattı

18.12.2020 13:37 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:40
Fenerbahçe Beko, Marko Guduric'i yeniden kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, daha önce de formasını giyen Sırp oyuncu Marko Guduric ile 2022-2023 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, daha önce de formasını giyen Sırp oyuncu Marko Guduric ile 2022-2023 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Marko Guduric'e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Guduric'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildiği de belirtildi.

Şutör oyun kurucu pozisyonunda oynayan Guduric, kariyerinde daha önce 2017-2019 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 13:41:30. #1.15#
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