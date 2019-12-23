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Fenerbahçe Beko, Malcolm Thomas'ı transfer etti

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Malcolm Thomas'ı renklerine kattı.

23.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:28
Fenerbahçe Beko, Malcolm Thomas'ı transfer etti

Erkek Takımı, ABD'li oyuncu Malcolm Thomas'ı renklerine kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 4 ve 5 numaralı pozisyonda oynayan 31 yaşındaki basketbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Malcolm Thomas, daha önce Maccabi Tel Aviv ve Khimki ile THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmişti.

Kaynak: AA
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