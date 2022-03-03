Fenerbahçe Beko maçının ardından

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - Turkish Airlines EuroLeague'in 28'inci haftasında oynanan ve Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'yu 84-79 mağlup ettiği Türk derbisinin ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

ATAMAN: PLAY-OFF YOLUNDA ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇTI

Ergin Ataman, kendileri için çok önemli bir maça çıktıklarını belirterek, "Bir derbi maçıydı. Play-off yolunda sıralama için çok önemli bir maçtı. 32 dakika çok iyi oynadık. Oyunu kontrol ettik, hücumda istediklerimizi yaptık ve savunmada iyiydik. Son periyotta, son 8 dakikada durduk. Hücumda yanlış kararlar verdik, oyun disiplininden koptuk, uzak mesafelerden atışlar yaptık. Savunma yapmayı bıraktık, onlara skor üretmeleri için şans tanıdık. Son çeyrekte 31 sayı bularak maça geri döndüler. Maçtan sonra soyunma odasında son 8 dakikaya kadar çok iyi bir performans gösterdiğimizi ama son 8 dakikanın benim için hayal kırıklığı olduğunu ve bu son 8 dakikayı bir daha oynayamayacağımızı söyledim. Tüm kredilerimizi sezon başındaki maçlarda kaybettik, bu yüzden takımıma sonraki maçlarda daha dikkatli olmamız gerektiğini söyledim" dedi.

"BİZ KENDİ OYUNUMUZA BAKIYORUZ"

Aleksandar Djordjevic'in 12 kişilik rotasyonla oynamasına değinen Ataman, "Djordjevic genelde maçlarda rotasyonu hep bu şekilde kullanıyor. 12 oyuncuyu da kullanıyor. Bizse daha çok 9-10 oyuncuyla oynuyoruz. Biz kendi oyunumuza bakıyoruz. Rakibimize bakmıyoruz. Biz kendimiz oyun düzenimizin dışına çıktık. Farkın verdiği rehavet ile hücumda işi bireyselliğe soktuk" diye konuştu.

"UKRAYNA'DA ÇOK BÜYÜK BİR İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR, BÖYLE BİR DURUMDA KİMSE SPORU DÜŞÜNEMEZ"

Deneyimli çalıştırıcı son olarak, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği harekat sonrasında EuroLeague'in Rus takımlarının maç yapmasını geçici olarak durdurması kararı almasıyla ilgili gelen soruya, şu yanıtı verdi: "Olay artık 3 sıra yükselme, maç kazanma, maç kaybetmenin dışına çıktı. Ben geçen haftaki tüm konuşmalarımda savaşın durdurulması gerektiğini kendi açımdan söyledim ama bizi dinleyecek halleri yok, tüm dünya savaşı durdurmaya çalışıyor. Ukrayna'da çok büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Sivillerin halini gördüğümüz zaman, çocuklar bombanın altında, insanlar yürüyerek ülkeyi terk etmeyi çalışıyor. Böyle bir durumda sporu düşünmek kimsenin yapabileceği bir şey değil. Tabii ki Rus takımlarındaki oyuncular ve meslektaşlarım için böyle bir durumun olması çok üzücü. Ama şu anda dünyada sadece spor değil, her şeyde Ruslara bu cezayı verip onları dışarıda bırakıyorlar. Sonuçta burada kararı verecek olanlar üst düzey yöneticiler. Ama benim de tahminim, bu iş çok kısa bir süre içerisinde çözülmezse, herhalde bu sezon Rus takımları olmadan devam edecek gibi. Futbolda bu karar çıktı. Olimpiyatlarda, Formula 1'de bu karar çıktı. Bekleyip, göreceğiz. Biz herhangi bir sıra yükselme derdinde değiliz. Biz aldığımız galibiyetlerle play-off'a her türlü gireceğiz. Hangi sırada girdiğimiz çok önemli değil. Rus takımlarındaki arkadaşlarımızın da bir suçu yok. Rus takımlarında mücadele eden sporcular ve teknik adamların da bir suçu yok. Eminim onlar da çok üzülüyorlardır. Ama olay bizim boyutlarımızın dışında. Dünyanın en büyük sorunu haline geldi."

DJORDJEVIC: İLK YARI BÖYLE OLMAMALIYDI

Anadolu Efes'i galibiyetten dolayı tebrik ederek sözlerine başlayan Aleksandar Djordjevic ise "İlk yarıya rakibe karşı çok fazla saygıyla başladık. Rekabet adına iyi bir şey değil bu. İlk yarı böyle olmamalıydı. Devre arasında bazı konuşmalar yaptım, ikinci yarıda daha yürekli oynadık. Dünkü idmanda, ilk yarıdan daha çok savaşmıştık. İlk yarıda kaçırdığımız boş atışlar, maçın sonucunu değiştirdik. Maçın sonunda Larkin'in attığı dengesiz atış, maçın kaderini belirlemiş oldu. Beaubois de çok karakterli oynadı. Maç 40 dakika, hep odaklı olmak gerekiyor. 3'üncü ve 4'üncü çeyrekten gururlu olabiliriz. Ama tüm maç böyle oynamalıyız. Eksik oyuncularımız vardı ama bu bir bahane değil. Önümüzdeki maça odaklanacağız ve savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HENRY'NİN EKSİKLİĞİ TABİİ Kİ HİSSEDİLİYOR"

Zenit maçından bu yana çok iyi bir takım oyunu sergilediklerini belirten Djordjevic, "Ama bugün ilk yarıda bunu göremedik. Henry'nin eksikliğine bağlayabilir miyiz bilmiyorum. Eksikliği tabii ki hissediliyor. Ama tek eksikliği hissedilen o değil. İlk 5'ten çok eksiğimiz var" diye konuştu.

"ŞEHMUS'UN KULÜBE İNANILMAZ BİR BAĞLILIĞI VAR"

Şehmus Hazer'in geçtiğimiz günlerde babasını kaybetmesinden dolayı zor bir dönemden geçtiği ve bugünkü performansıyla ilgili ne düşündüğü sorusuna deneyimli başantrenör, "Şehmus Hazer'in kulübe inanılmaz bir bağlılığı var. Genç bir oyuncu, bu seviyelerde ilk defa oynuyor ama maça büyük bir etkisi vardı" yanıtını verdi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel