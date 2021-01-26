Fenerbahçe Beko - Maccabi Fox THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 21:00 'da Fenerbahçe Beko - Maccabi Fox mücadelesi olacak. Peki Fenerbahçe Beko - Maccabi Fox maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Fenerbahçe Beko - Maccabi Fox saat kaçta, ne zaman?

Merakla beklenen Fenerbahçe Beko - Maccabi Fox basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Fenerbahçe Beko - Maccabi Fox ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE BEKO - MACCABİ FOX BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fenerbahçe Beko - Maccabi Fox THY Euroleague basketbol maçı 26 Ocak Salı günü akşam saat 21:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 9 'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO - MACCABİ FOX BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Maccabi Fox THY Euroleague maçı Bein Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarında yayınlanacaktır.

FENERBAHÇE BEKO - MACCABİ FOX BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, İstanbul'da oynanacak.