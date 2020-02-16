Fenerbahçe Beko kupasını aldı

16.02.2020 19:46 | Son Güncelleme: 16.02.2020 19:46

Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası finalinde Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 yenen Fenerbahçe Beko, kupasını düzenlenen törenle aldı.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından kupa ve madalya seremonisi yapıldı.

Fenerbahçe Beko'ya kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Asbaşkanı Yılmaz Argüden ile Solgar Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ütebay verdi.

Türkiye Kupası'nı 7. kez kazanan sarı-lacivertli takımın oyuncuları, seremonide büyük sevinç yaşadı.

Final maçını kaybeden Darüşşafaka Tekfen'in oyuncularına madalyalarını ise TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Akar ve Mehmet Serhan Antalyalı takdim etti.

Maçın en değerli oyuncusu (MVP) ise Fenerbahçe Beko'dan Luigi Datome seçildi. Datome, ödülünü TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ile Solgar Türkiye Pazarlama Direktörü Pınar Özata'dan aldı.

Kaynak: AA