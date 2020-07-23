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Fenerbahçe Beko, Kostas Sloukas ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko, Kostas Sloukas'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, Kostas Sloukas ile yollarını ayırdı
23.07.2020 21:42 | Son Güncelleme: 23.07.2020 21:46

Fenerbahçe Beko, Kostas Sloukas'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün Sloukas'ın ayrılığı ile yaptığı açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Ailesi'ne 2015-16 sezonunda katılan ve takımımızda sergilediği performansla kendisini Avrupa'nın en değerli oyun kurucularından biri olarak kabul ettiren Kostas Sloukas ile yollarımız ayrılmıştır.

2018-19 sezonunda EuroLeague'de en iyi beşe seçilerek hepimizi gururlandıran Sloukas, başta EuroLeague şampiyonluğu olmak üzere, takımımızın elde ettiği sayısız başarıda en önemli parçalardan biri olmuş ve Çubuklu formayı giydiği süre boyunca her zaman özveriyle mücadele etmiştir.

Kostas Sloukas, Fenerbahçe basketbolunun en özel dönemlerinden birine imza atan kadromuzun kıymetli parçalarından biri olarak her daim hatırlanmaya devam edecektir.

Değerli sporcumuz Kostas Sloukas'a, Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni sayfası için kendisine başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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