Fenerbahçe Beko, Kenan Sipahi'yi kadrosuna kattı Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen milli oyuncu Kenan Sipahi'yi kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen milli oyuncu Kenan Sipahi'yi kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyun kurucu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Fenerbahçe'de 2013-2014, 2014-2015 sezonlarında da forma giyen Kenan Sipahi, Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş'ta da oynamıştı.

Kaynak: AA