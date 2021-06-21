Fenerbahçe Beko, Kanadalı basketbolcu Shayok'u kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı oyuncu Marial Shayok'u kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı oyuncu Marial Shayok'u kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Frutti Extra Bursaspor'da forma giyen 25 yaşındaki oyun kurucu şutör ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Shayok, geçen sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 12 maçta 18,9 sayı, 6,9 ribaunt ve 4,2 asist ortalamalarıyla oynadı.

Geçen sezon THY Avrupa Ligi'nden play-off aşamasında elenen, Basketbol Süper Ligi'nde ise ikincilikle yetinen Fenerbahçe, 7 oyuncusuyla yollarını ayırmıştı. Yeni sezon kadro planlaması kapsamında İsmet Akpınar ve Devin Booker'ı transfer eden sarı-lacivertliler, Dyshawn Pierre'in de sözleşmesini uzatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan