Fenerbahçe Beko, Kanadalı basketbolcu Shayok'u kadrosuna kattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe Beko, Kanadalı basketbolcu Shayok'u kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko, Kanadalı basketbolcu Shayok'u kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı oyuncu Marial Shayok'u kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı oyuncu Marial Shayok'u kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Frutti Extra Bursaspor'da forma giyen 25 yaşındaki oyun kurucu şutör ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Shayok, geçen sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 12 maçta 18,9 sayı, 6,9 ribaunt ve 4,2 asist ortalamalarıyla oynadı.

Geçen sezon THY Avrupa Ligi'nden play-off aşamasında elenen, Basketbol Süper Ligi'nde ise ikincilikle yetinen Fenerbahçe, 7 oyuncusuyla yollarını ayırmıştı. Yeni sezon kadro planlaması kapsamında İsmet Akpınar ve Devin Booker'ı transfer eden sarı-lacivertliler, Dyshawn Pierre'in de sözleşmesini uzatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Yeni Başkan Burak Elmas'tan ilk taş: Ali Koç, G.Saray hakkında yanlış konuşuyor
Yeni Başkan Burak Elmas'tan ilk taş: Ali Koç, G.Saray hakkında yanlış konuşuyor
Aziz Yıldırım perşembe günü Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyecek
Aziz Yıldırım perşembe günü Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyecek
Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım konuşma yapacak
Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım konuşma yapacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Angela Merkel Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Emel Sayın Sinan Çetin Hande Ataizi
Spor Ali Koç Aytaç Kara Fatih Terim Yiğit Şardan Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe Beko, Kanadalı basketbolcu Shayok'u kadrosuna kattı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 12:40:17. #1.14#

title