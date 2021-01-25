Fenerbahçe Beko, Johnathan Hamilton'ı Mornar Bar'a kiraladı
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Fenerbahçe Beko, Johnathan Hamilton'ı Mornar Bar'a kiraladı

25.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:58
Fenerbahçe Beko, Johnathan Hamilton'ı Mornar Bar'a kiraladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Trinidad ve Tobagolu oyuncusu Johnathan Hamilton'ı Karadağ'ın Mornar Bar ekibine kiraladı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Trinidad ve Tobagolu oyuncusu Johnathan Hamilton'ı Karadağ'ın Mornar Bar ekibine kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hamilton'ın sezonun kalan bölümünde Karadağ ekibinde kiralık olarak forma giyeceği belirtilerek, "Bu anlaşmanın Johnathan Hamilton'a hayırlı olmasını diliyor, kendisine kariyerinin bu döneminde başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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