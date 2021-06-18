Fenerbahçe Beko, İsmet Akpınar'ı transfer etti
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Fenerbahçe Beko, İsmet Akpınar'ı transfer etti

Fenerbahçe Beko, İsmet Akpınar'ı transfer etti
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son sezonunu Bahçeşehir Koleji'nde geçiren oyun kurucu İsmet Akpınar ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı." denildi.

Kariyerinde 57 ULEB Avrupa Kupası maçına çıkan 1995 doğumlu İsmet, bu karşılaşmalarda 6 sayı ve 1,5 asist ortalamaları tutturdu.

İsmet Akpınar, Almanya Milli Takımı'nın formasını alt yaş gruplarında ve A takım seviyesinde defalarca giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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