Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında bugün 20.00'de oynanması planlanan mücadele Fenerbahçe Beko'daki Covid-19 vakalarıyla nedeniyle ileri bir...
Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında bugün 20.00'de oynanması planlanan mücadele Fenerbahçe Beko'daki Covid-19 vakalarıyla nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında bugün 20.00'de oynanması planlanan mücadele Fenerbahçe Beko'daki Covid-19 vakalarıyla nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı