Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında bugün 20.00'de oynanması planlanan mücadele Fenerbahçe Beko'daki Covid-19 vakalarıyla nedeniyle ileri bir...
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Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında bugün 20.00'de oynanması planlanan mücadele Fenerbahçe Beko'daki Covid-19 vakalarıyla nedeniyle ileri bir...

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında bugün 20.00'de oynanması planlanan mücadele Fenerbahçe Beko'daki Covid-19 vakalarıyla nedeniyle ileri bir...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında bugün 20.00'de oynanması planlanan mücadele Fenerbahçe Beko'daki Covid-19 vakalarıyla nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

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Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında bugün 20.00'de oynanması planlanan mücadele Fenerbahçe Beko'daki Covid-19 vakalarıyla nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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