Fenerbahçe Beko, Guduric'i kadrosuna kattı
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Fenerbahçe Beko, Guduric'i kadrosuna kattı

18.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:13
Fenerbahçe Beko, Guduric'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, eski oyuncusu Marko Guduric'i 2022-2023 sezonun sonuna kadar kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, eski oyuncusu Marko Guduric'i 2022-2023 sezonun sonuna kadar kadrosuna kattı.

2018-2019 sezonunda Fenerbahçe forması giyen, sonrasında ise NBA ekiplerinden Memphis Grizzlies'de görev yapan Sırp guard Marko Guduric, yeniden Fenerbahçe'ye döndü. Guduric, sarı lacivertli ekip ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı.Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2017-2019 yılları arasında formamızı giyen başarılı şutör guard Marko Guduric (1.96, 1995) ile 2022-23 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Marko Guduric'e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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