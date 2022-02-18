Fenerbahçe Beko GS hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Galatasaray ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko GS hangi kanalda sorusunun yanıtı merak edilen spor haberleri arasında yer alıyor. Basketbol Erkekler Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Beko ve Galatasaray NEF derbisi ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan galip ayrılan takım ise ismini Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda finale yazdırmayı başaracak. Peki Fenerbahçe Beko ve Galatasaray maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko ve Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko ve Galatasaray maçı saat kaçta? İşte detaylar…

FENERBAHÇE BEKO – GALATASARAY NEF MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Erkekler Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Beko ve Galatasaray NEF karşı karşıya 18 Şubat Cuma günü saat 18:00'de Bursa Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadeleyi izlemek isteyenler için ise Tivibu Spor yarı final karşılaşmasını canlı olarak yayınlayacak.

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde kazanan taraf, 20 Şubat Pazar günü saat 17:00'de Bursa Tofaş Spor Salonu'nda final maçını oynayacak.

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