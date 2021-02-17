Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

17.02.2021 01:03 | Son Güncelleme: 17.02.2021 01:07
Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Basketbol Gençler Ligi maçında bugün Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği Basketbol Gençler Ligi maçları, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Basketbol Gençler Ligi maçında, Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı gerçekleşecek. Peki, Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Gençler Ligi, Galatasaray - Beşiktaş maçı, Bolu'da Ertuğrul Mete Spor Kompleksi'nde oynanacak. Galatasaray - Beşiktaş maçı,TBF TV Youtube .kanalında canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

Basketbol Gençler Ligi heyecanında 17 Şubat Çarşamba günü oynanacak Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı, Türkiye saatiyle 20.00'da başlayacak.

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