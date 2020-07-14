Fenerbahçe Beko, Fransız basketbolcu Lauvergne ile yollarını ayırdı Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Fransız oyuncu Joffrey Lauvergne ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Fransız oyuncu Joffrey Lauvergne ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fransız basketbolcunun 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında Fenerbahçe Beko'da forma giydiği belirtilerek, "Takımımızın formasını iki sezon boyunca giyen Joffrey Lauvergne'ye Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA