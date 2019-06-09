Fenerbahçe Beko, final serisine galibiyetle başladı

Sarı-lacivertli takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i 76-53 yenerek 1-0 öne geçti ve avantaj yakaladı.

Fenerbahçe Beko, final serisine galibiyetle başladı

Sarı-lacivertli takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i 76-53 yenerek 1-0 öne geçti ve avantaj yakaladı.

Kaynak: Dunya.com

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