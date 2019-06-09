Fenerbahçe Beko, final serisine galibiyetle başladı
Sarı-lacivertli takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i 76-53 yenerek 1-0 öne geçti ve avantaj yakaladı.
Sarı-lacivertli takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i 76-53 yenerek 1-0 öne geçti ve avantaj yakaladı.
Kaynak: Dunya.com
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, darbe hazırlığındaki generali pirana dolu su tankına atarak infaz etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu