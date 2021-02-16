Fenerbahçe Beko - Fethiye Bld. maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Fenerbahçe Beko - Fethiye Bld. maçı hangi kanalda, saat kaçta?

16.02.2021 01:33 | Son Güncelleme: 16.02.2021 01:37
Fenerbahçe Beko - Fethiye Bld. maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Basketbol Gençler Ligi maçında bugün Fenerbahçe Beko - Fethiye Bld. maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Fenerbahçe Beko - Fethiye Bld. maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği Basketbol Gençler Ligi maçında Fenerbahçe Beko - Fethiye Bld. maçı gerçekleşecek. Peki, Fenerbahçe Beko - Fethiye Bld. maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

FENERBAHÇE BEKO - FETHİYE BLD. MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Gençler Ligi, Fenerbahçe Beko - Fethiye Bld. maçı Ertuğrul Mete Spor Kompleksi, Bolu'da oynanacak. Fenerbahçe Beko - Fethiye Bld. maçı, TBF TV Youtube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO - FETHİYE BLD. MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

Basketbol Gençler Ligi heyecanında 16 Şubat Salı günü oynanacak Fenerbahçe Beko - Fethiye Bld. maçı, Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.

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