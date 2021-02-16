Fenerbahçe Beko - Fethiye Bld. maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Basketbol Gençler Ligi maçında bugün Fenerbahçe Beko - Fethiye Bld. maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Fenerbahçe Beko - Fethiye Bld. maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.