Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncu ve idarecilerinin koronavirüs belirtisi...
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncu ve idarecilerinin koronavirüs belirtisi taşıdığı açıklandı.
21.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:38
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncu ve idarecilerinin koronavirüs belirtisi taşıdığı açıklandı.
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Kaynak: AA