Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncu ve idarecilerinin koronavirüs belirtisi... Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncu ve idarecilerinin koronavirüs belirtisi taşıdığı açıklandı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncu ve idarecilerinin koronavirüs belirtisi taşıdığı açıklandı. Kaynak: AA