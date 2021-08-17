Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda sağlık kontrolleri başladı
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda sağlık kontrolleri başladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda sağlık kontrolleri başladı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.

Sarı-lacivertli oyuncular Melih Mahmutoğlu, Ekrem Sancaklı, İsmail Karabilen ve Tarık Biberovic, Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan basketbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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