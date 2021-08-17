Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda sağlık kontrolleri başladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.

Sarı-lacivertli oyuncular Melih Mahmutoğlu, Ekrem Sancaklı, İsmail Karabilen ve Tarık Biberovic, Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan basketbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar