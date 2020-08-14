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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda hedef şampiyonluk

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, takımın her zamanki gibi hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda hedef şampiyonluk
14.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:43

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, takımın her zamanki gibi hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesislerinde sürdüren takımın kaptanı Melih Mahmutoğlu, FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

Tesisin, İstanbul'a yakın olmasının önemli bir avantaj olduğuna değinen Mahmutoğlu, senelerdir bu kamplar için yurt dışına gidildiğini, kendilerine böyle bir imkan verildiği için çok şanslı olduklarını bildirdi.

Mahmutoğlu, yeni sezon hazırlıklarını, böyle bir tesiste yapmanın önemli olduğunu ve en son maçı 15 Mart'ta yaptıklarını aktararak, "Şu an önümüzde sezona hazırlanacak vaktimiz de var. Yeni hocamız ve yeni oyuncularımız var. Heyecanlıyız. Şu an gayet güzel. Çok keyifli bir ortamımız var." dedi.

"Kokoskov ile çalıştığımız için şanslıyız"

Fenerbahçe Beko'nun Başantrenörü Igor Kokoskov'un oyun anlayışı hakkında görüşlerini aktaran Mahmutoğlu, şunları söyledi:

"Obradovic ile arasında tabii ki farklılıklar var. Bu da gayet doğal. Hocamız da bunun bilincinde. Bizim hangi taktiklerle oynadığımızı zaten biliyor ama onun basketbol görüşü, oynatışı daha farklı olabilir. Bu da doğaldır. Biz de onunla beraber güzel bir hava yakaladık. Gerçekten çok sıcakkanlı. Basketbolu ve çalışmayı çok seven bir hoca. Kendisini de kanıtlamış. NBA'de çalışmış, Slovenya milli takımıyla da şampiyonluk yaşamış kariyerli bir hoca. Kokoskov ile çalıştığımız için şanslıyız. Bu sene de yeni bir oluşumla hedeflerimiz her zamanki gibi yine şampiyonluklar kazanmak."

Taraftar çok koşan bir takım izleyecek

Mahmutoğlu, yeni sezonda taraftarların farklı bir Fenerbahçe Beko ve daha çok koşan bir takım izleyecekleri bildirdi.

Daha çok koşan ve daha atletik oyunculardan kurulu bir takım oluştuğuna işaret eden Mahmutoğlu, bunun hazırlık maçları başlayınca daha da iyi anlaşılacağını vurguladı.

Pandemi sürecinde kendini geliştirdiğini belirten Mahmutoğlu, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Alışkın olmadığımız bir süreçti ama bize iyi geldi diyebilirim. Çünkü biz senelerdir bu kadar uzun tatil yapmadık. Sporcu her zaman yazın kendini geliştirir, yazın kendine bir şey katar. Çünkü sezon içi çok yoğun geçiyor. Böyle bir yaz dönemi bana çok faydalı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Hedefler her zamanki gibi şampiyonluk"

Avrupa Ligi fikstürü hakkında da konuşan Melih Mahmutoğlu, "Fikstüre İstanbul'da başlamak, her zaman avantajlıdır. Tabii ki nasıl bir sene olacağı da soru işareti. Seyircisiz olacağı için her takım dezavantajlı olacak. Bir takım ne kadar iyi hazırlanırsa, en iyi şekilde sezona başlar ama şu anda pek de bir şey söyleyemiyorum. Bir hafta önce de Türkiye ligi başlayacak. O zamana kadar olan hazırlık maçları bizim için belirleyici olacak. Hedefler her zamanki gibi şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

"Sahaya çıkıp savaşımızı vereceğiz"

Takımdan ayrılan oyuncuların hepsinin, takıma değer ve başarı kattığına işaret eden Mahmutoğlu, şöyle konuştu:

"Gidenler, gelenler her zaman olacak. Bu oyuncuların hepsi Fenerbahçe tarihine geçmiş oyuncular. Hepsi Avrupa'da kupa kaldıran oyuncular. Her zaman konuşulacaklar. Hepsi güzel bir şekilde ayrıldılar. Hocayla da aynı şekilde. Önemli olan bu. Hayatınız boyunca bir kulübe bağlı olamayabiliyorsunuz. Sporun içinde olan şeyler. Güzel bir takım olacağız. Bize 'Dünyanın en güzel takımı' diyorlar. Yine aynı şekilde sahaya çıkıp savaşımızı vereceğiz. Sonunda da kupalara ulaşırız inşallah."

Kaynak: AA

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