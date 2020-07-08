Fenerbahçe Beko, Derrick Williams ile yollarını ayırdı Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Derrick Williams ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Derrick Williams ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımızın formasını 2019-2020 sezonunda giyen ve muhteşem atletizmiyleekibimizin ve tüm Avrupa'nın en özel oyuncularından biri olan Derrick Williams'a, Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA