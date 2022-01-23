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Fenerbahçe Beko'dan oyun kurucu takviyesi

Fenerbahçe Beko'dan oyun kurucu takviyesi
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Markel Starks'ı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Markel Starks'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Bosna Hersek ekibi Igokea'dan transfer dilen 30 yaşındaki basketbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Markel Starks, 2017-2018 sezonunda Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Yalova Group Belediyespor'da forma giymişti.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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