Fenerbahçe Beko'dan oyun kurucu takviyesi
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Markel Starks'ı kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Markel Starks'ı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Bosna Hersek ekibi Igokea'dan transfer dilen 30 yaşındaki basketbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Markel Starks, 2017-2018 sezonunda Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Yalova Group Belediyespor'da forma giymişti.
AA / Emre Doğan - Spor Haberleri