Fenerbahçe Beko'dan "medya günü" etkinliği

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi organizasyonu kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

23.09.2019 14:00
Fenerbahçe Beko'dan

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi organizasyonu kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Metro Enerji Salonu'nda gerçekleştirilen medya günü etkinliğine, sarı-lacivertli takımın başantrenörü Zeljko Obradovic ve teknik ekip ile oyuncular katıldı.

Fenerbahçe Bekolu basketbolcular, etkinlikte basın mensuplarına röportaj verdi.

Kaynak: AA
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