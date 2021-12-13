Fenerbahçe Beko'da yardımcı antrenör Serhan Aydanarığ ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, kariyerinde başka takımda devam edecek yardımcı antrenör Serhan Aydanarığ ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpte yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'ya hem Genç Takım hem de A Takım seviyesinde antrenör olarak başarıyla hizmet etmiş olan Serhan Aydanarığ ile yollarımız ayrılmıştır. Serhan Aydanarığ, kariyerine farklı bir takımda devam edecektir. Kulübümüze hizmetlerinden dolayı Serhan Aydanarığ'a teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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