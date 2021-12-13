Fenerbahçe Beko'da yardımcı antrenör Serhan Aydanarığ ile yollar ayrıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe Beko'da yardımcı antrenör Serhan Aydanarığ ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko'da yardımcı antrenör Serhan Aydanarığ ile yollar ayrıldı
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, kariyerinde başka takımda devam edecek yardımcı antrenör Serhan Aydanarığ ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, kariyerinde başka takımda devam edecek yardımcı antrenör Serhan Aydanarığ ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpte yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'ya hem Genç Takım hem de A Takım seviyesinde antrenör olarak başarıyla hizmet etmiş olan Serhan Aydanarığ ile yollarımız ayrılmıştır. Serhan Aydanarığ, kariyerine farklı bir takımda devam edecektir. Kulübümüze hizmetlerinden dolayı Serhan Aydanarığ'a teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Buna cevap vermek şart! Temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldılar

Buna cevap vermek şart! Temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldılar

 Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki rakibi Slavia Prag oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki rakibi Slavia Prag oldu

 Son Dakika: Dişimize göre kura! Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Çekya ekibi Slavia Prag'la eşleşti

Son Dakika: Dişimize göre kura! Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Çekya ekibi Slavia Prag'la eşleşti

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title