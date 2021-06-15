Fenerbahçe Beko'da Ulanovas'ın sözleşmesi sonlandırıldı
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Fenerbahçe Beko'da Ulanovas'ın sözleşmesi sonlandırıldı

Fenerbahçe Beko'da Ulanovas'ın sözleşmesi sonlandırıldı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda Litvanyalı forvet Edgaras Ulanovas ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda Litvanyalı forvet Edgaras Ulanovas ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki basketbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Takımımızın formasını bir sezon boyunca giyen Edgaras Ulanovas'a Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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