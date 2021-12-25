Fenerbahçe Beko'da Nando de Colo ameliyat edildi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe Beko'da Nando de Colo ameliyat edildi

Fenerbahçe Beko'da Nando de Colo ameliyat edildi
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli erkek basketbol takımı oyuncularından Nando de Colo'nun ameliyat edildiğini açıkladı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli erkek basketbol takımı oyuncularından Nando de Colo'nun ameliyat edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "ASVEL ile oynadığımız THY Avrupa Ligi maçında sol elinden sakatlanan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Nando de Colo, Acıbadem Altunizade Hastanesinde ameliyat oldu. Başarılı bir operasyon geçiren sporcumuzun en kısa sürede kondisyon egzersizlerine başlaması planlanıyor. Nando de Colo'ya geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşup, takımdaki yerini almasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Alex de Souza, Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Suskunluğunu bozdu

Alex de Souza, Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Suskunluğunu bozdu

 Patron çıldırdı! Teknik direktör Bilic, golcüleri ise Boupendza ve Muriqi oluyor

Patron çıldırdı! Teknik direktör Bilic, golcüleri ise Boupendza ve Muriqi oluyor

 Caner Erkin'den Fenerbahçelileri çıldırtan hareket! Taraftarın kalbinde artık yeri yok

Caner Erkin'den Fenerbahçelileri çıldırtan hareket! Taraftarın kalbinde artık yeri yok

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title