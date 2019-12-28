Fenerbahçe Beko'da Malcolm Thomas sağlık kontrolünden geçti

28.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:37

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Birleşik Amerikalı pivot Malcolm Thomas, sağlık kontrolünden geçti.

Kontrollerde 31 yaşındaki oyuncuya kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye, göz muayenesi yapıldı ve kan değerlerine bakıldı. Ulus Liv Hospital'daki sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontroller de gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA