Fenerbahçe Beko'da korona virüs şoku

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir kişide korona virüs tespit edildi.
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir kişide korona virüs tespit edildi.
Sarı-lacivertli ekibin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan bir kişinin Real Madrid maçının ardından yapılan Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır.
Test sonucu pozitif olan kişi dışındaki oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve personelimizin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün uygulanan Covid-19 testlerinde ise tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.
Test sonucu pozitif olan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı