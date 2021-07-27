Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov'la yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, başantrenör Igor Kokoskov'la yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, başantrenör Igor Kokoskov'la yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Kulübün resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamda şu ifadeler kullanıldı: "2020-2021 sezonunda Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın başantrenörlüğünü yapan Igor Kokoskov ile yollarımız ayrılmıştır. Bilindiği üzere Takımımız, 2021-2022 sezonu kadro yapılanmasına oldukça erken bir tarihte başlamış, birçok önemli transfere imza atarak kadrosunun büyük bölümünü haziran ayı sonlanmadan tamamlamıştır. Yönetim Kurulumuz, Takımımızın yeni sezona dair tüm kadro çalışmalarını kulübümüzle sözleşmesi 2022-2023 sezonunun sonuna dek devam eden antrenörümüz Igor Kokoskov ile uyumlu şekilde, kendisinin tercihlerine göre yürütmüş; kamp programı ve hazırlık maçları dahil olmak üzere tüm yeni sezon hazırlıkları da Takımımızın ihtiyaçları doğrultusunda yine koçumuzun isteklerine göre şekillendirmiştir. Kamuoyunda da yer aldığı şekilde Kulübümüze kısa bir süre önce, koçumuzun NBA takımlarından Dallas Mavericks'in teknik ekibine katılması yönündeki talep iletilmiştir. Koçumuzla yapılan görüşmelerde kendisi, ailevi nedenler ve NBA'e dönme görüşü doğrultusunda bu teklife sıcak baktığını; Amerika'da çalışma isteğini şube yönetimimize iletmiştir. Kulübümüz, bu noktada Igor Kokoskov'un ayrılma isteğine saygı göstermiştir. Igor Kokoskov'a, Takımımıza yaptığı katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz. Erkek basketbolda Avrupa'nın en önemli markalarından biri haline gelen Fenerbahçe Beko, 2021-2022 sezonunda da yoluna emin adımlarla devam edecek ve Takımımızın yeni sezon teknik ekip yapılanması en kısa sürede netleştirilerek taraftarlarımızla paylaşılacaktır.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı