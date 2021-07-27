Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov'la yollar ayrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov'la yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov'la yollar ayrıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, başantrenör Igor Kokoskov'la yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, başantrenör Igor Kokoskov'la yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Kulübün resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamda şu ifadeler kullanıldı: "2020-2021 sezonunda Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın başantrenörlüğünü yapan Igor Kokoskov ile yollarımız ayrılmıştır. Bilindiği üzere Takımımız, 2021-2022 sezonu kadro yapılanmasına oldukça erken bir tarihte başlamış, birçok önemli transfere imza atarak kadrosunun büyük bölümünü haziran ayı sonlanmadan tamamlamıştır. Yönetim Kurulumuz, Takımımızın yeni sezona dair tüm kadro çalışmalarını kulübümüzle sözleşmesi 2022-2023 sezonunun sonuna dek devam eden antrenörümüz Igor Kokoskov ile uyumlu şekilde, kendisinin tercihlerine göre yürütmüş; kamp programı ve hazırlık maçları dahil olmak üzere tüm yeni sezon hazırlıkları da Takımımızın ihtiyaçları doğrultusunda yine koçumuzun isteklerine göre şekillendirmiştir. Kamuoyunda da yer aldığı şekilde Kulübümüze kısa bir süre önce, koçumuzun NBA takımlarından Dallas Mavericks'in teknik ekibine katılması yönündeki talep iletilmiştir. Koçumuzla yapılan görüşmelerde kendisi, ailevi nedenler ve NBA'e dönme görüşü doğrultusunda bu teklife sıcak baktığını; Amerika'da çalışma isteğini şube yönetimimize iletmiştir. Kulübümüz, bu noktada Igor Kokoskov'un ayrılma isteğine saygı göstermiştir. Igor Kokoskov'a, Takımımıza yaptığı katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz. Erkek basketbolda Avrupa'nın en önemli markalarından biri haline gelen Fenerbahçe Beko, 2021-2022 sezonunda da yoluna emin adımlarla devam edecek ve Takımımızın yeni sezon teknik ekip yapılanması en kısa sürede netleştirilerek taraftarlarımızla paylaşılacaktır. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Fenerbahçe'de temizlik devam ediyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak
Fenerbahçe'de temizlik devam ediyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak
Fenerbahçe, Henry Onyekuru transferi için Monaco'yla görüşmelere başladı
Fenerbahçe, Henry Onyekuru transferi için Monaco'yla görüşmelere başladı
Fenerbahçe hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti
Fenerbahçe hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yıldız Tilbe Demet Akalın Seren Serengil Bülent Serttaş
Spor Balotelli Burak Elmas Hakan Reçber Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov'la yollar ayrıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 14:25:03. #1.14#

title