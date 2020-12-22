Fenerbahçe Beko'da Fransız basketbolcu Westermann ile yollar ayrıldı
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Fenerbahçe Beko'da Fransız basketbolcu Westermann ile yollar ayrıldı

22.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:14
Fenerbahçe Beko'da Fransız basketbolcu Westermann ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda Fransız oyun kurucu Leo Westermann ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda Fransız oyun kurucu Leo Westermann ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olan 28 yaşındaki basketbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Verdiği katkılardan dolayı teşekkür edilen Westermann'a kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Leo Westermann, THY Avrupa Ligi'nde 31, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 21 maçta Fenerbahçe formasını giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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