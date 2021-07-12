Fenerbahçe Beko'da Ekrem Sancaklı ve İsmail Karabilen'in sözleşmesi uzatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe Beko'da Ekrem Sancaklı ve İsmail Karabilen'in sözleşmesi uzatıldı

Fenerbahçe Beko'da Ekrem Sancaklı ve İsmail Karabilen'in sözleşmesi uzatıldı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda genç oyuncular Ekrem Sancaklı ve İsmail Karabilen ile yeni sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda genç oyuncular Ekrem Sancaklı ve İsmail Karabilen ile yeni sözleşme imzalandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, altyapıdan yetişen 1.94 metre boyundaki oyun kurucu Ekrem Sancaklı ve 2.08 metre boyundaki pivot İsmail Karabilen ile ikişer yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, 20'şer yaşındaki oyuncularla ilgili, "Bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcularımız için hayırlı olmasını diliyor, Ekrem Sancaklı ve İsmail Karabilen'e Fenerbahçe forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz." denildi.

Fenerbahçe Beko'da Ekrem Sancaklı ve İsmail Karabilen'in sözleşmesi uzatıldı
Fenerbahçe Beko'da Ekrem Sancaklı ve İsmail Karabilen'in sözleşmesi uzatıldı
Fenerbahçe Beko'da Ekrem Sancaklı ve İsmail Karabilen'in sözleşmesi uzatıldı
Fenerbahçe Beko'da Ekrem Sancaklı ve İsmail Karabilen'in sözleşmesi uzatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Fenerbahçe YouTube'a konuk olan Caner Erkin ve Mert Hakan, gülmekten kırdı geçirdi
Fenerbahçe YouTube'a konuk olan Caner Erkin ve Mert Hakan, gülmekten kırdı geçirdi
Tarihi buluşma! 4 büyüklerin başkanları canlı yayında futbolun sorunlarını masaya yatıracak
Tarihi buluşma! 4 büyüklerin başkanları canlı yayında futbolun sorunlarını masaya yatıracak
Mesut Özil hocasını öve öve bitiremedi: Pereira da bizim gibi hücum istiyor
Mesut Özil hocasını öve öve bitiremedi: Pereira da bizim gibi hücum istiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Varank Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Sertab Erener
Spor Ali Koç Balotelli Salih Uçan Burak Elmas Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe Beko'da Ekrem Sancaklı ve İsmail Karabilen'in sözleşmesi uzatıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 15:48:55. #1.16#

title