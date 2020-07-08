Fenerbahçe Beko'da Derrick Williams ile yollar ayrıldı Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Derrick Williams ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Derrick Williams ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımızın formasını 2019-2020 sezonunda giyen ve muhteşem atletizmiyle ekibimizin ve tüm Avrupa'nın en özel oyuncularından biri olan Derrick Williams'a, Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." denildi.

Öte yandan, İspanya'nın Valencia ekibi 29 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA