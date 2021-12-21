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Fenerbahçe Beko'da Danilo Barthel ameliyat edildi

Fenerbahçe Beko'da Danilo Barthel ameliyat edildi
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli erkek basketbol takımı oyuncularından Danilo Barthel'in ameliyat edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli erkek basketbol takımı oyuncularından Danilo Barthel'in ameliyat edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sol dizine artroskopik cerrahi uygulanan sporcumuzun durumunun iyi olduğu ve rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacağı bildirildi. Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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