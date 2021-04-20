Fenerbahçe Beko'da covid olan isimler belli mi? Fenerbahçe Beko koronavirüs vakaları 8'e yükseldi!

Fenerbahçe Beko covid kim? sorusu gündemin merak edilen soruları arasında yer alıyor. Fenerbahçe Beko'da Covid-19 olan isimler belli mi? Fenerbahçe Beko koronavirüs vakaları 8'e yükseldi!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'ndan 1 kişinin daha yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Fenerbahçe Beko'da koronavirüsü şoku sürüyor. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada, teknik kadroda yer alan bir kişinin yeni tip koronavirüsü (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Takımdaki vaka sayısının 8'e yükseldiği belirtildi. Fenerbahçe Beko'da covid olan isimler belli mi? Fenerbahçe Beko koronavirüs vakaları 8'e yükseldi!

FENERBAHÇE BEKO COVİD VAKALARI 8'E YÜKSELDİ

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişi sayısı 8'e yükseldi. İsimler ise açıklanmadı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takımda bugün gerçekleştirilen testlerde iki kişinin testinin pozitif sonuçlandığı belirtilerek, "Bugünün test sonuçlarına göre takımımızdaki pozitif vaka sayısı yediye yükselmiştir. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında bugün Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanması gereken maç ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın, Fenerbahçe Beko'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın teknik kadrosundan bir kişinin dün yapılan Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır. Bu test sonucuna göre takımımızdaki pozitif vaka sayısı, beş sporcu ve üç teknik ekip çalışanı olmak üzere toplam sekize yükselmiştir. Test sonucu pozitif olan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."