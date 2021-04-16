Fenerbahçe Beko'da Covid-19'lu sayısı 7'ye çıktı
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Fenerbahçe Beko'da Covid-19'lu sayısı 7'ye çıktı

Fenerbahçe Beko'da Covid-19'lu sayısı 7'ye çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'ndan 2 kişinin bugün yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'ndan 2 kişinin bugün yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Böylece takımdaki vaka sayısı 7'ye yükseldi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki kişinin bugün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır.Bugünün test sonuçlarına göre takımımızdaki pozitif vaka sayısı yediye yükselmiştir.Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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