Fenerbahçe Beko'da birçok isimle yollar ayrıldı
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Fenerbahçe Beko'da birçok isimle yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko'da birçok isimle yollar ayrıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe Beko'da Berkay Candan, Lorenzo Brown, Kenan Sipahi, Kyle O'Quinn, Alex Perez ve Johnny Hamilton ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da Berkay Candan, Lorenzo Brown, Kenan Sipahi, Kyle O'Quinn, Alex Perez ve Johnny Hamilton ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında takımdan birçok isimle yollarını ayırdı. Berkay Candan, Lorenzo Brown, Kenan Sipahi, Kyle O'Quinn, Alex Perez ve Johnny Hamilton ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada oyunculara teşekkür ederek, iyi dileklerde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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