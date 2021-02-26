Fenerbahçe Beko'da bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Fenerbahçe Beko'da bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

26.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:10
Fenerbahçe Beko'da bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımından bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımından bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'mızdan bir kişinin dün yapılan Kovid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan kişi dışındaki oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve personelimizin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün yapılan Kovid-19 testlerinde ise tüm sonuçlar negatif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Test sonucu pozitif olan kişinin izolasyon ve tedavi sürecinin başlatıldığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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