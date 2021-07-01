Fenerbahçe Beko'da ayrılık

Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Jarell Eddie ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Jarell Eddie ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2020-21 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Jarell Eddie ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı sporcumuza teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı